В Китае родилась первая в мире химера обезьяны и свиньи

Помесь родилась и прожила несколько недель, прежде чем умерла.

Китайские ученые утверждают, что им удалось добиться рождения первой в мире «свино-обезьяны». Они ввели стволовые клетки примата в оплодотворенные свиные эмбрионы, а затем привили их свиноматке, позволив беременности пройти полный срок. Это привело к тому, что родились две гибридные свинки с генами обезьян.

Но, как пишет Newsweek, помеси умерли за считанные недели. Химеры – это организмы, созданные из клеток генетически далеких видов. Само слово было заимствовано из греческой мифологии, в которой Химера была сочетанием льва, козы и змеи.

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Мифическое существо дышало огнем. В генетике создают химеры, надеясь, что однажды органы для трансплантации людям можно будет выращивать в теле животных. Нехватка донорских органов – проблема, с которой столкнулись страны по всему миру. Согласно данным организации UNOS, только в США органы ждут 113 тысяч человек.

В начале года испанская газета El Pais писала, что ученые в Китае смогли создать химеру человека и обезьяны, введя в эмбрионы животного человеческие стволовые клетки. Эти эмбрионы так и не дожили до этапа рождения. Но биолог Эстрелла Нуньез уверяла, что первоначальные данные были «очень хорошие».

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В новом исследовании Китайской академии наук сообщается о рождении живых химер свиньи и обезьяны. Авторы утверждают, что на данный момент их работа – это «наиболее перспективный» метод генерировать органы. Но этические преграды мешают «исследовать человеческие химеры на поздних стадиях развития эмбриона». А исследования эмбриональных стволовых клеток приматов могут приблизить к пониманию, что может случиться с человеческими химерами.