Только 36% работающих женщин в мире имеют право на оплачиваемый декретный отпуск

Об этом говорится в исследовании, проведенном Международной организацией трудa (МОТ), передает ZN.UA. Cогласно докладу, лишь 36% работающих женщин в мире имеют право на денежные выплаты во время отпуска по беременности и родам. Однако в результате неэффективного исполнения соответствующих законов в некоторых странах на практике пособия получают лишь 28% женщин.

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В исследовании говорится, что за последние годы резко выросло число программ небольших денежных выплат, при этом сохраняется существенный разрыв в предоставлении адекватных регулярных пособий. По данным доклада, в 108 странах реализуются закрепленные в законодательстве специальные программы пособий на ребенка, но часто они охватывают только небольшие группы населения.

Глава Департамента социальной защиты МОТ Изабель Ортиз обращает внимание на негативное влияние мер по ужесточению налогово-бюджетной политики в Европе на женщин и детей. В период с 2008 по 2013 год в странах Европейского союза уровень бедности среди детей вырос в 18 странах из 28 стран – сказала Изабель Ортиз.

В докладе также собраны данные по длительности декретных отпусков. Наибольшая продолжительность декретного отпуска наблюдается в странах бывшего СССР. Например, в Армении, России и Таджикистане отпуск по беременности и родам составляет 140 недель. В Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Узбекистане и Украине – 126 недель. В то же время во Вьетнаме декретный отпуск длится всего 6 недель, а в США работодатели вообще не обязаны его оплачивать.