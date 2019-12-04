Студент из Швейцарии разгадал загадку по физике, над которой "бились" 100 лет

Ученые не могли дать ответ на вопрос, почему пузырек воздуха в вертикальной узкой трубке с жидкостью не поднимается.

Студент политехнической школы Лозанны (Швейцария) Васим Дхауади дал ответ на головоломку по физике, которую не могли решить на протяжении 100 лет.

Об этом сообщает Neue Züricher Zeitung.

Читайте такжеНа дне одного из Шацких озер нашли бронзовую печать 19 века (фото)Загадка заключалась в вопросе, почему пузырек воздуха в вертикальной узкой трубке с жидкостью не поднимается. Этот феномен можно проследить при открывании бутылки с минеральной водой.

У физиков были разные версии по этому поводу, однако все ложные. Васим Дхуауди провел собственное исследование и обнаружил, что пузырек таки поднимается. Однако это происходит очень медленно, поэтому обнаружить движение невооруженным глазом невозможно.

Также студент обнаружил, почему пузырек поднимается настолько медленно. Оказалось, что причина в очень тонкой пленке между пузырьком и жидкостью.

Молодой ученый сумел очень точно измерить слой между пузырем и поверхностью трубки. Ее размер всего несколько миллионных долей миллиметра.

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