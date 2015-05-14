В Японии появится смартфон с распознаванием радужной оболочки глаза

Engadget сообщает, что новую технологию планируется использовать для разблокировки мобильных гаджетов и платежей, пишет Лента.ру.

Arrows NX F-04G с оригинальной системой идентификации задуман производителем техники и мобильным оператором как ответ грабителям.

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Если не считать распознавания радужки, то остальные характеристики смартфона вполне обычные: 5,2-дюймовый экран, 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта памяти для хранения пользовательских данных.

Как операционную систему Arrows NX F-04G получит Android 5.0. Предполагается, что сначала телефон будет продаваться только в Азии.