Некрасивый и с длинными пальцами: ученые выяснили новые факты о Тутанхамоне

Специалисты просканировали ДНК Тутанхамона и узнали о ходе всех генетических заболеваний.

Ведущий египетский археолог Захи Хавасс заявил, что близок к разгадке тайны смерти фараона Тутанхамона.

Об этом сообщает The Sun.

Мальчик умер более 3 тысяч лет назад в возрасте 19 лет и, очевидно, имел заражения крови из-за поломанной ноги после аварии с колесницей.

Тутанхамон – самый известный из фараонов Египта, но эксперты потратили десятилетия на раскрытие причин его смерти.

Обломки кости, найденные в черепе, свидетельствуют, что его убили. Одновременно поломанная нога намекает на то, что смерть ребенка была несчастным случаем.

Читайте такжеУченые сделали открытие, которое в корне меняет представление об охоте древних людей на мамонта

Захи Хавасс говорит, что верит в вероятность именно второй версии. Ученый заявил, что его команда использовала новый прибор для исследования тела молодого фараона.

В частности, специалисты просканировали ДНК Тутанхамона и узнали о ходе всех генетических заболеваний. Известно, что мальчик родился уродствами, поскольку его родителями были родные брат и сестра.

Кроме того, король Тут имел чрезвычайно длинные конечности, что можно объяснить синдромом Марфана – генетическое нарушение развития соединительной ткани.

"Мы также знаем, что у него был перелом левой ноги после несчастного случая с колесницей, что произошел за 2 дня до его смерти. Благодаря этому прибору мы узнали, имел ли Тут инфекцию. Если у него она была – это подтвердит тезис, что он погиб в результате несчастного случая", – сказал доктор Хавасс.

Результаты исследования он обещает обнародовать в 2020 году.

В 2005 году группа ученых впервые предположила, что у фараона была смертельная травма ноги, связанная с аварией на колеснице. В 2013 году археологи заявили, что удар разломил его таз и бедра. Некоторые из специалистов считают, что Тута убили тяжелым предметом по голове. В то же время последние анализы подтверждают, что травмы были посмертными – вероятно, во время бальзамирования.