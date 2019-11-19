Исследователи расшифровали кулинарные рецепты, которым около 4000 лет

На табличках перечислены подробные инструкции с приготовления рагу, супов и пирогов.

Ученые из Гарвардского университета расшифровали четыре таблички, содержащие различные рецепты рагу, супов и пирогов. Табличкам около четырех тысяч лет.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на National Public Radio.

Рецепты были написаны на старинных вавилонских табличках, три из которых датируются не позднее 1730 г. до н. е. Исследователи знали о них еще с начала 20 века, но не смогли их расшифровать до конца века. Ранее специалисты предполагали, что эти находки могут быть медицинскими текстами.

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По словам ученого из Гарвардского университета Гойко Баржамовича, в 1940-х годах исследователь Мэри Хасси предположила, что на самом деле это были рецепты, но тогда «люди не верили ей». Теперь исследователи установили, что надписи — это кулинарные рецепты древних людей.

На табличках перечислены подробные инструкции по приготовлению рагу, супов и пирогов. Специалисты отметили, что традиции вавилонской кухни до сих пор используются в национальных кухнях всего мира.

Все четыре таблички происходят из месопотамского региона, ныне это территория Турции, Сирии, Ирана и Ирака. Сейчас находки являются частью Йельской вавилонской коллекции в Йельском музее Пибоди.