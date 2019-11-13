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4 камеры и возвращение дизайна времен Джобса: в сети показали, как может выглядеть iPhone 12 (видео)

16:26, 13 ноября 2019
Наука и IT
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Эксперты говорят, что его редизайн будет самым заметным за последние годы. Есть предположения, что iPhone 12 отойдет от плавных контуров на смену более четким линиям, как это произошло с другими «яблочными» продуктами – новыми MacBook и iPad Pro.

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В смартфоне следующего поколения вернется металлическая рамка, как в iPhone 4/4S. Новый дивайс от Apple впервые будет иметь четвертый фотосенсор. Датчик камер будет уменьшен в размерах, что добавит iPhone 12 эстетики. Этот сенсор будет определять глубины пространства при съемке портретов и дополненной реальности.

Вероятно, что iPhone 12 оснастят дисплеем ProMotion с частотой обновления 120 Гц. Благодаря этому все операции на смартфоне будут выглядеть еще более плавными и быстрыми.

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Теги: #iPhone#MacBook#Apple iPhone