4 камеры и возвращение дизайна времен Джобса: в сети показали, как может выглядеть iPhone 12 (видео)

Эксперты говорят, что редизайн смартфона будет самым заметным за последние годы.

Появились первые предположения, как будет выглядеть новый iPhone 12.

Эксперты говорят, что его редизайн будет самым заметным за последние годы. Есть предположения, что iPhone 12 отойдет от плавных контуров на смену более четким линиям, как это произошло с другими «яблочными» продуктами – новыми MacBook и iPad Pro.

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В смартфоне следующего поколения вернется металлическая рамка, как в iPhone 4/4S. Новый дивайс от Apple впервые будет иметь четвертый фотосенсор. Датчик камер будет уменьшен в размерах, что добавит iPhone 12 эстетики. Этот сенсор будет определять глубины пространства при съемке портретов и дополненной реальности.

Вероятно, что iPhone 12 оснастят дисплеем ProMotion с частотой обновления 120 Гц. Благодаря этому все операции на смартфоне будут выглядеть еще более плавными и быстрыми.