Цукерберг показал, как работает новая вкладка новостей в Facebook (видео)

Основатель Facebook отметил, что новая вкладка будет персонализирована под интересы пользователя.

В социальной сети Facebook появилась вкладка новостей – Facebook News.

Как сообщил основатель сети Марк Цукерберг, вкладка пока что работает только в США, передает ТСН.

Цель Facebook News – поддержать высококачественную журналистику и представить издания, освещающие различные темы, такие как наука, развлечения и политика.

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"Журналистика важна для нашей демократии и прогресса в различных вопросах. Но Интернет нарушил традиционную бизнес-модель для новостей, поэтому я считаю, что крупные интернет-службы несут ответственность за партнерство с издателями новостей, чтобы создать устойчивые долгосрочные модели для финансирования этой важной работы. Я надеюсь, что наша работа почтит и поддержит вклад журналистов в наше общество", – написал Цукерберг.

Основатель Facebook отметил, что новая вкладка будет персонализирована под интересы пользователя. Цукерберг обнародовал видео, в котором показал, как работает Facebook News.

Напомним, ранее член Палаты представителей США Александрия Окас-Кортес поставила основателю Facebook Марку Цукербергу вопрос о фактчекинге политической рекламы. Цукерберг ответа найти не смог.

Ранее Facebook подтвердил, что политическую рекламу показывают без предварительной проверки на факты. Удаляют только с откровенным содержанием, в частности – обидами.