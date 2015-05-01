Ученые придумали, как сделать совместимыми группы крови

03:47, 01 мая 2015
Наука и IT
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Канадские химики создали фермент, способный сделать кровь любой группы потенциально пригодной для переливания

asd.in.ua

Этот фермент способен срезатьантигены с эритроцитов в крови второй (A) и третьей (B) групп, уподобляя ее первой (О) — которую можно без отрицательных последствий для здоровья переливать практически любому пациенту. Об открытии сообщается в журнале Journal of the American Chemical Society и в пресс-релизе Американского химического общества, пишет Лента.ру.

Для создания мощного фермента исследователи обратились к новой технологии — направленной эволюции. Она предполагает вставку мутаций в ген, кодирующий фермент, и отбор мутантных вариантов, максимально эффективно вырезающих антигены.

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Новое вещество позволило ученым из Центра изучения крови удалить большинство антигенов в крови второй и третьей группы, приблизив ее эритроциты к клеткам первой группы.

Однако для использования в медицинской практике этого пока недостаточно. Фермент должен научиться срезать 100 процентов антигенов, так как иммунная система человека очень чувствительна к несовместимости группы крови, и даже небольшое количество антигенов может вызвать мощную иммунную реакцию.

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