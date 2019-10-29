Bloomberg: Эра квантовых компьютеров началась, но готов ли мир?

Человечеству придется делать небольшие шаги и исправлять ошибки, пока в его руках появится полноценная квантовая технология.

Началась ли, наконец, эра квантового вычисления? У сферы, которая уже достаточно давно охвачена шумом, появились причины для некоторого осторожного оптимизма. Команда ученых из исследовательской лаборатории Google объявила на прошлой неделе, что построила квантовый компьютер, способный за 200 секунд проводить такие расчеты, на которые обычному суперкомпьютеру потребовалось бы 10 тысяч лет.

Поэтому вполне логично начало эры «квантового превосходства» было объявлено, — пишет Bloomberg. Неумолимые исследователи IBM быстро обвинили своих коллег из Google в преувеличенном самохвальстве.

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Они подсчитали, что используя все пространство на жестком диске самого мощного в мире классического компьютера под названием OLCF-4, который работает в Национальной лаборатории Оук-Ридж, они смогли бы провести указанные расчеты за 2,5 дня, а не 10 тысяч лет.

Издание пишет, что заявление Google о достижении «квантового превосходства», то есть способности квантового компьютера компании выполнять задачи, непосильные традиционным машинам, было преждевременным. Но за ним можно было не заметить более широкую картинку: рудиментарная квантовая машина опередила самый мощный и самый быстрый компьютер на планете с фактором 1080. Это в любом случае чрезвычайное достижение. Хотя конкретное задание, которое компьютер Google решил, не имеет практического применения, лишь тот факт, что технология заработала – это уже триумф, сравнимый с первыми полетами братьев Райт.

Поэтому готов ли мир ко всему, что будет дальше? Квантовые компьютеры, мягко говоря, противостоят человеческой интуиции. Они используют странный способ поведения материи на субатомном уровне, чтобы проводить подсчеты с чрезвычайно высокой скоростью. Теоретически когда-то такие машины смогут вызвать серьезный прорыв в материаловедении, разработке искусственного интеллекта, медицине, в сфере финансов и коммуникаций, в логистике и тому подобное. Очень вероятно, еще никто не придумал, какую наибольшую пользу они смогут принести.

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Квантовые компьютеры несут и определенные риски, на которые тоже стоит обратить внимание. Один из них заключается в том, что в мире обостряются гонки за овладение квантовым вычислением. И последствия непредсказуемы. В прошлом году администрация Дональда Трампа выделила 1,1 миллиарда долларов, чтобы сделать эту технологию приоритетной. Это хорошее начало. Но США нужно сделать гораздо больше, чтобы сохранить глобальное лидерство. Конгресс должен профинансировать базовые исследования в лабораториях и университетах, гарантировать хорошую встречу для иммигрантов с соответствующими навыками, инвестировать в передовую инфраструктуру и использовать правительственные закупки, чтобы поощрить поддержку квантовых технологий.

Более отдаленная угроза заключается в том, что успех квантовых компьютеров когда-то поставит под вопрос криптографию с открытым ключом, которая защищает информацию по всему цифровому миру.

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Эти системы базируются на традиционных математических проблемах, с которыми квантовые компьютеры теоретически смогут разобраться очень легко. Эксперты в сфере безопасности хорошо понимают эту проблему. Они работают над созданием «пост-квантовых» систем и стандартов. Впрочем, бдительность и серьезные инвестиции будут не лишними.

Без сомнения, эра квантового вычисления будет иметь свою порцию ложных стартов, разбитых надежд и чрезвычайно сложных проблем, которые придется преодолеть. Как показал Google, именно так технологии и развиваются: шаг за шагом к очень странному будущему.