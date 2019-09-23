Google заявила о достижении квантового превосходства

Квантовый компьютер Google Sycamore успешно решил задачу, на решение которой современному суперкомпьютеру IBM Summit потребовалось бы 20 тысяч лет

Исследователи Google заявили, что им впервые удалось продемонстрировать реальное квантовое превосходство над традиционными суперкомпьютерами - тот самый переломный момент развития квантовых компьютеров, который должен приблизить потенциальную революцию в индустрии.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Google на днях опубликовала доклад о "квантовом превосходстве", где утверждалось, что 53-кубитный квантовый компьютер Google Sycamore успешно решил задачу, которая не под силу "обычным" суперкомпьютерам. Если быть точным, у современного суперкомпьютера IBM Summit решение этой задачи заняло бы 20 тысяч лет, тогда как Sycamore выполнил все необходимые вычисления всего за 200 секунд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что научный доклад со всеми подробностями был опубликован на сайте NASA, но вскоре после публикации был удален. В Google от комментариев отказались, но, как отмечает Financial Times, которое заметило и в числе первых рассказало о публикации, причиной, скорее всего, является то, что статья ушла в печать преждевременно по чьей-то ошибке, не пройдя стандартную процедуру рецензирования.

Остается добавить, что авторы доклада подчеркивали, что пока квантовый компьютер может делать только один технический расчет за раз, предупреждая, что на создание универсального коммерческого квантового компьютера, способного решать реальные задачи, могут уйти годы. Но в любом случае это важное достижение и огромный шаг на пути к этой цели.

"Недавнее заявление Google о достижении квантового превосходства - это значимое событие, мы продолжаем раскрывать потенциал квантовых вычислений. Создание коммерчески жизнеспособного квантового компьютера повлечет за собой развитие технологий во многих направлениях", - директор по квантовому оборудованию Intel Джеймс Кларк.