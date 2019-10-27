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"Самое большое достижение за 5 лет": Google будет использовать новый поисковый алгоритм

02:21, 27 октября 2019
Наука и IT
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Google будет искать по-новому / фото pexels.com

Компания Google заявила о начале использования нового усовершенствованного поискового алгоритма, который будет лучше понимать контекст запроса.

Об этом говорится в официальном заявлении Google.

Новый алгоритм называют BERT (Двунаправленный искусственный интеллект-кодировщик).

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BERT сможет понять контекст запроса, технология будет анализировать вспомогательные слова, в частности частицы, предлоги, а также сочетание всех слов в запросе. Для сравнения, ранее Google анализировал отдельные слова в запросе, а не предложение в целом.

В компании назвали BERT «самым большим достижением за последние 5 лет и одним из крупнейших достижений в истории поисковых систем».

Технология сначала будут использовать для англоязычных запросов. Когда BERT начнут применять для других языков пока неизвестно.

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Теги: #поисковик Google