Первые счастливчики приобрели "умные" часы Apple Watch
05:34, 27 апреля 2015Наука и IT
2236
Apple начала продажу своих первых "умных" часов в США, Великобритании, Австралии, Канаде, Германии, Гонконге, Китае, Франции и Японии.
REUTERS
В этих странах "умные" часы получат те покупатели, которые успели первыми оформить через Интернет предварительный заказ, пишет ТСН.
Небольшая очередь была замечена в магазинах Токио (около 50 человек).
При этом старт продаж не вызвал ажиотажа, который обычно сопровождает каждые запуски новых продуктов Apple.
Читайте такжеКук рассказал о новых возможностях Apple Watch
В официальный старт продаж купить часы через физические магазины Apple Store будет невозможно.
Посмотреть вживую и получить устройство можно только в шести бутиках по миру. При этом предварительно нужно зарезервировать товар, поскольку устройства представлены в ограниченном количестве.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter