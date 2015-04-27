Первые счастливчики приобрели "умные" часы Apple Watch

В этих странах "умные" часы получат те покупатели, которые успели первыми оформить через Интернет предварительный заказ, пишет ТСН.

Небольшая очередь была замечена в магазинах Токио (около 50 человек).

При этом старт продаж не вызвал ажиотажа, который обычно сопровождает каждые запуски новых продуктов Apple.

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В официальный старт продаж купить часы через физические магазины Apple Store будет невозможно.

Посмотреть вживую и получить устройство можно только в шести бутиках по миру. При этом предварительно нужно зарезервировать товар, поскольку устройства представлены в ограниченном количестве.