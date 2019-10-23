Во Франции разработали чехол из искусственной человеческой кожи (фото)

Разработчики создали несколько видов такой кожи: один – с жутким реалистичным фактурным слоем, другой – с более ровной поверхностью.

Французские разработчики создали чехол из искусственной человеческой кожи для смартфона.

Об этом сообщает NewScientist.

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Кожа реагирует на скольжение пальцем, растяжения и вращения. Она реагирует на прикосновения, которые являются эмоциональными выразителями состояния человека: давление – это гнев, постукивание – поиск внимания, периодические спокойные прикосновения – комфорт и др.

Разработчики создали несколько видов такой кожи: один – с жутким реалистичным фактурным слоем, другой – с более ровной поверхностью.

Кожу изготовили из трех слоев медной проволоки, пропитанных силиконом.

Работу представили на этой неделе в США. Разработчики намерены сделать кожу в будущем еще более реалистичной – со встроенным человеческим волосом и температурными особенностями.

Как сообщал УНИАН, ученые повысили надежды на возможность лечить генетические болезни, изобретя новый мощный молекулярный инструмент, способный исправить подавляющее большинство вредных мутаций. Новую процедуру назвали "первоочередным редактированием".