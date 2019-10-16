В США пациенту с ожогами впервые успешно пересадили кожу ГМО-свиньи

Первый пациент получил очень небольшой участок для пересадки кожи свиньи –всего 5 на 5 сантиметров.

В штате Массачусетс (США) врачи впервые успешно применили ткани кожи генно модифицированной свиньи для временного закрытия ожоговой раны.

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Как сообщается на сайте Многопрофильной клиники Массачусетса, где состоялся эксперимент, сейчас для закрытия глубоких ожоговых ран используют так называемый аллотрансплантат, получаемый из кожи мертвых людей. Такая «заплатка» пересаживается пациенту временно, позволяя стабилизировать его состояние, пока для пересадки не будет готова его собственная ткань.

Кожа с тел мертвых доноров, как и другие подобные трансплантаты, всегда является дефицитным и дорогим материалом. В связи с этим ученые работают над альтернативными трансплантатами, которые можно получить из кожи генно модифицированного животного. Генные изменения необходимы, чтобы кожа животного не вызывала в человеческом организме воспаления и отторжения.

Первый пациент получил очень небольшой участок для пересадки кожи свиньи –всего 5 на 5 сантиметров. Большую часть раны закрыли традиционным методом – кожей мертвого донора. Пациент прожил с трансплантатами 5 дней, после чего ему пересадили его собственную кожу с бедра. Рана затянулась успешно, и вскоре больной поправится и вернется к работе.

Ранее ученые Гарвардского университета разработали метод получения органоидов, пронизанных электронными датчиками для мониторинга за поведением отдельных клеток. Это достижение поможет в разработке технологий выращивания искусственных органов.