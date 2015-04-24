Ученые научились имитировать ощущение невидимости

При современных темпах прогресса вполне вероятно, что технология, которая позволит скрыть человека от посторонних глаз целиком, будет разработана не в таком уж отдалённом будущем. Но учёных интересует не только техническая сторона вопроса, пишут Вести.

Шведские исследователи из Каролинского института (Karolinska Institutet) задались вопросом, как невидимость повлияет на мозг человека и восприятие им собственного тела.

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Для того чтобы испытать ощущение собственной невидимости, 125 участников эксперимента надевали шлем виртуальной реальности и смотрели вниз на своё тело. Секрет состоял в том, что в этот момент перед глазами они видели пустое пространство, снятое установленной рядом и направленной на пол стереокамерой. Чтобы обмануть мозг, исследователи использовали две одинаковые кисти. Одной они дотрагивались до людей, и одновременно другой проводили в пространстве перед камерой. В результате добровольцы чувствовали прикосновение и при этом видели, что кисть парит в воздухе.

После успешного создания иллюзии невидимого тела, учёные измеряли физиологические параметры, чтобы определить, как необычные ощущения влияют на психологическое состояние добровольцев.

Например, они регистрировали повышенную потливость кожи и увеличение частоты сердечных сокращений в тот момент, когда в пустом поле зрения камеры, появлялся нож и угрожал воображаемому невидимому телу участников эксперимента. Другими словами, мозг интерпретировал угрозу пустому пространству, как опасность для собственного тела.

"Мы убедились, что иллюзия на самом деле работает, — говорит один из соавторов исследования Арвид Гутерстам (Arvid Guterstam). — Мозг автоматически реагирует на стресс, когда приближается острый предмет. Мы показали, что при иллюзии невидимости реакция такая же, как в случае, когда человек видит своё тело".

Многие люди, проверившие иллюзию на себе, говорили, что испытывали странные ощущения, по описанию напоминающие фантомные боли у инвалидов, потерявших конечности. Кроме того им казалось, что их тело полностью дематериализовалось.

Во втором эксперименте невидимость имитировали в помещении перед толпой незнакомых людей. Оказалось, что реакция добровольцев на стресс в ходе испытания была заметно ниже, чем до того, как они одели шлем.

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"Эти результаты интересны тем, что они показывают, как восприятие физических качеств тела может изменить способ обработки социальных сигналов нашим мозгом", — добавляет Гутерстам в пресс-релизе.

По мнению авторов работы, опубликованной в издании Scientific Reports, подобные иллюзии уже сегодня можно использовать для лечения проблем с социальной адаптацией, а также чтобы помочь обрести уверенность в себе людям, испытывающим повышенный стресс во время публичных выступлений.