Ученые собираются прочитать свитки из античной библиотеки, уничтоженной Везувием

По словам исследователей, для этого понадобится искусственный интеллект и новая техника с использованием рентгеновского излучения.

В 79 году нашей эры во время извержения вулкан Везувий уничтожил древние города Помпеи и Геркуланум вместе со всеми их обитателями и сокровищами. Среди последних была замечательная библиотека свитков, которые обуглились под действием тепла, пепла и газов.

Но ученые говорят, что существует надежда, что эти хрупкие документы снова можно будет прочитать благодаря новейшему подходу, который включает использование мощного рентгеновского излучения и искусственного интеллекта, — пишет The Guardian.

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«На свитках папируса видно надписи. Но чтобы раскрыть их, нужно чтобы папирус был гибким. А эти свитки больше не такие», - пояснил профессор Брент Силс из Университета Кентукки, который возглавляет проект.

Два неразвернутых свитка, которые попытаются прочитать, принадлежат Французскому институту в Париже. Они входят в коллекцию из 1800 древних свитков, которые были найдены в 1752 году во время раскопок на руинах Геркуланума. Это единственная известная античная библиотека, записи которой так или иначе сохранились до наших дней. Большая часть коллекции хранится в музее Неаполя.

Вилла, на месте которой были найдены свитки, принадлежала тестю Юлия Цезаря, римского диктатора, убитого в 44 году до нашей эры. На протяжении многих лет эксперты пытались развернуть половину свитков различными методами. Некоторые из них были уничтожены в ходе процесса. Эксперты говорят, что развертывание и открытие надписей для воздуха приводит к выцветанию чернил.

Силс и его команда использовали мощное рентгеновское излучение, чтобы разгадать пергамент с записями на иврите, которому 1700 лет. Этот пергамент был найден в священной арке синагоги в Эйн-Геди в Израиле. Как оказалось, текст в нем был фрагментом библейского Левита. Однако, пергамент в Эйн-Геди содержал чернила на основе металлов, которые проступают под рентгеновским излучением. Впрочем, чернила в свитках из Геркуланума имеет углеродную природу. Поэтому очевидного контраста между надписями и самим папирусом под излучением не будет.

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Поэтому команда придумала другой подход, который объединяет мощный рентген с искусственным интеллектом. Метод предусматривает использование фотографий фрагментов свитков с надписями, которые можно разглядеть невооруженным глазом. Их используют, чтобы научить машинный алгоритм, где должно быть чернило на рентгеновских снимках тех же фрагментов. Таким образом, система научится находить отличия между надписями и пробелами на рентгеновских снимках папируса. Ученые надеются, что так можно будет прочитать надписи на свитках, не разворачивая их.