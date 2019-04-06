Впервые за 23 года: Украина модернизировала свою станцию в Антарктиде

Украинская антарктическая станция становится более привлекательной и комфортной для совместных исследований с учеными разных стран мира.

Станция "Академик Вернадский" впервые обновляется с тех пор, как Украина получила ее 23 года назад. В ее модернизацию уже вложено почти 35 миллионов гривень.

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Об этом сообщает ZN.UA.

Отмечается, что 24-я Украинская антарктическая экспедиция (УАЭ) отличается профессиональным составом, сформированным на открытом конкурсе без гендерных ограничений. В результате после долгого перерыва в нее вошли две женщины.

"Двенадцати смельчакам придется провести среди ледников и пингвинов целый год, чтобы продолжать непрерывные исследования атмосферы, океана и недр, а еще - ремонтировать станцию и устанавливать новое оборудование, - отмечает обозреватель. - Благодаря отбору на открытом конкурсе в экспедицию попали четверо новичков, а средний возраст участников значительно омолодился: самому старшему члену УАЭ 47 лет, самому молодому - 27. Всех их отбирали согласно задачам, которые придется решать на станции "Академик Вернадский". Речь идет об исследованиях по направлениям "Метеорология", "Геофизика" и "Биология".

Как сообщал УНИАН, на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде лидером президентской гонки стал действующий руководитель Украины Петр Порошенко.