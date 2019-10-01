Украинские астрономы зафиксировали межзвездную комету

Сначала считалось, что обнаруженное небесное тело – астероид. Однако харьковские астрономы доказали, что это комета.

Харьковские исследователи зафиксировали межзвездную комету. Неизвестный объект, который попал в Солнечную систему, был открыт в конце августа. Сначала считалось, что это – астероид. Однако харьковские астрономы доказали, что это межзвездная гостя.

Об этом сообщает 5 канал.

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Ученые зафиксировали первый фотопортрет межзвездной путешественницы. Его автор – астроном Иван Слюсарев. Впервые небесный объект заметили 30 августа. Тогда его считали потенциально опасным для Земли астероидом. А в начале сентября харьковскому астроному удалось больше узнать о небесном теле.

"Мы привязались точно по времени, наблюдая спутники GPS, это позволило нам получить с очень хорошей точностью положение комет. Тогда мы еще не знали, что это комета, и снимки отправили в центр малых планет и через три дня, в том числе наши данные, которые были самыми точными, удалось подтвердить, что это не потенциально опасный астероид, а комета. А комета не обычная, а комета межзвездная!", - пояснил Слюсарев.

Астроном отметил, что открытое тело сформировалось за пределами Солнечной системы, о чем свидетельствует траектория движения, которую помогли установить харьковские специалисты.

"Она прилетела из бесконечности, ее скорость больше другой космической скорости и она летит с такой же скоростью с космической системы", - отмечают исследователи.

Сейчас о межзвездной путешественнице известно немного. Предварительно – ее ядро может достигать от 5-ти до 20-ти километров, по своему составу она ничем не отличается от комет нашей Солнечной системы. Ученые установили, что угроз Земле она не несет и надеются с помощью кометы узнать больше о создании нашей планетарной системы.

По предварительным расчетам, к Солнцу комета приблизится 7 декабря. А уже в следующем году ее увидят ученые другого полушария. Все это время астрономы будут уточнять данные с ее орбиты и окончательно закрепят за ней звание межзвездной.

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