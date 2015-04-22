Бутылки с шампанским со дна Балтики раскрыли секреты изготовления напитка в XIX веке

Для этого они провели химический анализ и дегустацию содержимого бутылок 170-летней давности, найденных на дне Балтийского моря в 2010 году, сообщает "Вокруг света".

Тогда у берегов Аландских островов в Финляндии был обнаружен остов судна, внутри и вокруг которого были разбросаны 168 неповрежденных бутылок шампанского.

Несмотря на почтенный возраст, шампанское превосходно сохранилось - вероятно, благодаря полной темноте и температуре на дне моря около 2-4°C. Правда, шипучесть напитка за десятилетия снизилась: предположительно, углекислый газ просочился через пробку наружу. На вкус же вино оказалось даже слаще, чем предполагалось. Содержание сахара в нем составило 15%.

Для сравнения: современная норма для игристого вина варьируется в пределах 1–3%. Необычайную сладость старинного шампанского виноделы объяснили виноградным сиропом, который добавлялся в напиток вместо используемого сегодня свекольного сахара.

Крепость игристого вина составила 9%, что меньше аналогичного показателя в современных версиях "Вдовы Клико" на 3%. Как считают виноделы, это связано с особенностями технологии сбраживания, существовавшей ранее.

Также в шампанском были обнаружены следы железа и меди. Примесь железа, вероятно, возникла от окисления гвоздей деревянных бочек, в которых выдерживалось шампанское перед розливом в бутылки. Что касается меди, по мнению ученых, она могла попасть в вино через сульфат меди, который использовался французами для обработки виноградных лоз от плесени и грибка.

Виноделы также обратили внимание на отличную сохранность шампанского и отсутствие в нем микроорганизмов, вызывающих порчу вина. Это означает, что на производстве мадам Клико поддерживался неплохой уровень гигиены труда, сопоставимый с современными практиками.