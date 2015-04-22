Атомные часы установили новый рекорд точности

В современных атомных часах лазеры удерживают атомы на весу и замедляют их движение, так что они охлаждаются до температуры, близкой к абсолютному нулю, пишет РИА Новости.

Также излучение лазеров заставляет электроны атомов переходить между энергетическими уровнями. В основе работы часов лежит регистрация этих переходов, их точность зависит от того, насколько точно удается измерить частоту переходов.

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Второе ключевое качество атомных часов – стабильность. Она определяется тем, насколько совпадают промежутки времени между самими переходами. Стабильность, в частности, определяет, как долго нужно работать часам, чтобы достичь нужной точности.

В начале прошлого года группа физиков под руководством Чуна Йе из Национального института стандартов и технологий США в Боулдере представила миру новую модель атомных часов, которые начнут запаздывать или спешить на одну секунду лишь через 5 миллиардов лет после их запуска, что стало новым абсолютным рекордом точности.