Робота Atlas усовершенствовали – теперь он может выполнять гимнастику (видео)
Инженеры из "Boston Dynamics" усовершенствовали своего человекоподобного робота Atlas – первого в мире робота, способного выполнять сложные акробатические движения.
Ролик с обновленным Atlas опубликовано на Youtube.
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В сравнении с предыдущей версией новый механизм использует для движений все тело – ноги, руки и туловище.
«Мы создали новые маневры, упорядочив процесс разработки. Алгоритм оптимизации превращает описания каждого маневра в динамические опорные движения», – заявили инженеры.
Робот отслеживает сигнал для движений, используя модельный контроллер, который плавно переходит из одного маневра в другой.
«Этот подход сделал программу быстрее на 80%», – объясняют разработчики.
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