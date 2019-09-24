Робота Atlas усовершенствовали – теперь он может выполнять гимнастику (видео)

Алгоритм преобразует описания каждого маневра в динамические опорные движения робота.

Инженеры из "Boston Dynamics" усовершенствовали своего человекоподобного робота Atlas – первого в мире робота, способного выполнять сложные акробатические движения.

Ролик с обновленным Atlas опубликовано на Youtube.

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В сравнении с предыдущей версией новый механизм использует для движений все тело – ноги, руки и туловище.

«Мы создали новые маневры, упорядочив процесс разработки. Алгоритм оптимизации превращает описания каждого маневра в динамические опорные движения», – заявили инженеры.

Робот отслеживает сигнал для движений, используя модельный контроллер, который плавно переходит из одного маневра в другой.

«Этот подход сделал программу быстрее на 80%», – объясняют разработчики.

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