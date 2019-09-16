Украинские разработчики показали свои изобретения на выставке в Берлине (видео)

Главный тренд выставки – умная техника и искусственный интеллект.

На выставке в Берлине в эти дни презентовали современную бытовую технику. Свои новинки в немецкую столицу привезли также и украинские разработчики.

Как отмечается в сюжете ТСН, была продемонстрирована бытовая техника, которая сама приготовит ужин, или постирает белье, а также современные приборы, которыми можно управлять прямо со смартфона с разных точек мира.

Читайте такжеВ парке Днепра детям предоставляют возможность совершить воображаемое космическое путешествие (видео)

В современных телевизорах с расширением 8К чрезвычайно четко распознается каждая деталь. Супертонкие панели появляются из тумбы по приказу кнопки пульта и после просмотра их так же можно спрятать.

Также были представлены наушники, которые индивидуально подстраивают звук. После изучения формы уши наушники будут подавать звук так, что он будет литься со всех сторон.

Звуковые системы будущего на выставку в Берлин привезли и украинцы. Акустическая система из Одессы ионизирует воздух и так создает базу для передачи звука. Над системой физик Максим работает 20 лет. Для разработки использует самые неожиданные материалы, например скорлупу кокосового ореха. Конечная стоимость прибора немаленькая – 14 тысяч евро.

А еще на выставке была продемонстрирована гардеробная, которая способна самостоятельно подготовить хозяину одежду, и холодильник, который поможет сохранить свежесть фруктов и овощей на протяжении целых 30 дней.

Главный тренд выставки – умная техника и искусственный интеллект, и конечно – кибербезопасность, чтобы сообразительными приборами вдруг не начал командовать кто-то посторонний.