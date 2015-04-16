Рассекречены данные о самом глубоководном и ценном кладе
В результате самой глубоководной операции по поднятию груза со дна моря, десятки тонн серебряных монет вернулись в казну Великобритании спустя 70 лет.
Команда исследователей Deep Ocean Search сообщила об успешном окончании операции по поднятию груза со дна моря, сообщает "Моя планета". Дайверам удалось достать десятки тонн серебряных монет с глубины 5150 м. Ценный клад затонул вместе с британским пароходом City of Cairo ("Город Каир"), который в 1942 году следовал из Бомбея в Англию и был торпедирован немецкой подлодкой в 772 км к югу от острова Святой Елены. Деньги предназначались для финансирования военных действий Великобритании.
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Пароход считался пропавшим почти 70 лет. Лишь в 2011 году по договору с правительством Великобритании команда Deep Ocean Search приступила к поиску судна. Его удалось обнаружить при помощи сонара, однако исследователи не сразу догадались, что под ними именно корабль - пароход был разломан на 2 части и покрыт толстым слоем ила, из-за чего превратился в холм, плохо различимый для сигналов.
Операция по подъему найденных сокровищ проходила в 2013 году, однако разрешение рассекретить информацию о кладе было выдано министерством транспорта Великобритании только сейчас.
Как отмечает команда исследователей-подводников, это была технически сложная работа. "Совокупность факторов: давление, температуры, повторные погружения на большую глубину - стали причиной многочисленных поломок систем, чего не случалось раньше при работе на глубине 3000-4000 м", - говорится на официальном сайте компании.
По данным газеты The Guardian, серебряные монеты, поднятые со дна моря, были переплавлены в Великобритании и вырученные средства поступили в казну, их современная стоимость оценивается в 34 млн фунт стерлингов (47 млн евро).
Прежде чем окончательно покинуть место исследования, дайверы закрепили мемориальную доску в память о 104 людях с судна "Город Каир", которые погибли, спасаясь на шлюпках после кораблекрушения.