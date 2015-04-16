Рассекречены данные о самом глубоководном и ценном кладе

Команда исследователей Deep Ocean Search сообщила об успешном окончании операции по поднятию груза со дна моря, сообщает "Моя планета". Дайверам удалось достать десятки тонн серебряных монет с глубины 5150 м. Ценный клад затонул вместе с британским пароходом City of Cairo ("Город Каир"), который в 1942 году следовал из Бомбея в Англию и был торпедирован немецкой подлодкой в 772 км к югу от острова Святой Елены. Деньги предназначались для финансирования военных действий Великобритании.

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Пароход считался пропавшим почти 70 лет. Лишь в 2011 году по договору с правительством Великобритании команда Deep Ocean Search приступила к поиску судна. Его удалось обнаружить при помощи сонара, однако исследователи не сразу догадались, что под ними именно корабль - пароход был разломан на 2 части и покрыт толстым слоем ила, из-за чего превратился в холм, плохо различимый для сигналов.

Операция по подъему найденных сокровищ проходила в 2013 году, однако разрешение рассекретить информацию о кладе было выдано министерством транспорта Великобритании только сейчас.

Как отмечает команда исследователей-подводников, это была технически сложная работа. "Совокупность факторов: давление, температуры, повторные погружения на большую глубину - стали причиной многочисленных поломок систем, чего не случалось раньше при работе на глубине 3000-4000 м", - говорится на официальном сайте компании.

По данным газеты The Guardian, серебряные монеты, поднятые со дна моря, были переплавлены в Великобритании и вырученные средства поступили в казну, их современная стоимость оценивается в 34 млн фунт стерлингов (47 млн евро).

Прежде чем окончательно покинуть место исследования, дайверы закрепили мемориальную доску в память о 104 людях с судна "Город Каир", которые погибли, спасаясь на шлюпках после кораблекрушения.