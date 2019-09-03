Facebook может перестать показывать лайки
10:46, 03 сентября 2019Наука и IT
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Соцсеть задумалась о том, чтобы скрывать количество отметок «Нравится», чтобы защитить пользователей от зависти и деструктивного сравнения с другими.
Иллюстрация / REUTERS
Социальная сеть Facebook может убрать счетчик лайков.
Соцсеть задумалась о том, чтобы скрывать количество отметок «Нравится», чтобы защитить пользователей от зависти и деструктивного сравнения с другими. Об этом сообщает Techcrunch.
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Было замечено, что Facebook создала прототип со скрытыми лайками в своем приложении для Android.
В ответ на запрос компания подтвердила TechCrunch, что рассматривает возможность тестирования удаления счетчика отметок «Нравится».
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