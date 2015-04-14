Американские инженеры собираются построить первый в мире плавучий город

Расположенный в Сан-Франциско Институт морских поселений ведет подготовку к строительству и международному юридическому оформлению первого в мире плавучего города. Как сообщила в понедельник калифорнийская радиокомпания Кей- пи-си-си (KPCC), "новый вид человеческого обитания на морских просторах может появиться уже к 2020-ому году", передает ТАСС.

Специалисты института разрабатывают идею плавучего города уже в течение нескольких последних лет. Одновременно они с помощью Интернета ведут среди заинтересованных лиц сбор денег на свой проект.

Созданная ими концепция подобного города основывается на ряде положений. Так, он должен состоять из квадратных модулей площадью в 50 квадратных метров. Строительство каждого обойдется в $15 млн.

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На блоке из 11-ти подобных модулей-платформ будет возводиться здание, которое имеет жилые квартиры, а также служебные и общественные помещения. Квадратный метр жилья в подобном доме обойдется покупателю в $5425.

Количество жильцов в блоке составляет от 225 до 300 человек. При этом остается еще место для отеля на 50 мест.

Стоимость блока - $170 млн.

"Плавучий город будет автономным политическим и социальным образованием, с собственной экономикой и налогами", - отмечают сотрудники Институт морских поселений. Сейчас они ведут подготовку соответствующего международного соглашения, которое устанавливает юридический статус подобных городских образований.

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Не исключено, что первый плавучий город расположится вблизи государства, которое подпишет соответствующее соглашение с его официальными представителями. По словам радиостанции Кей-пи-си-си, сейчас идут предварительные консультации с рядом островных государств Тихого океана на предмет создания подобного города.