Астрономы зафиксировали повторяющие сигналы из космоса

Ученые скептично относятся к объяснению природы космических сигналов активностью гипотетического внеземного разума.

Астрономы обнаружили восемь повторяющихся космических «сигналов» - так называемых быстрых радиовсплесков, или Fast Radio Bursts (FRB).

Об этом говорится в новом материале, доступном в архиве электронных публикаций arXiv, передает Naked Science.

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Сигналы зафиксированы радиотелескопом Канадского эксперимента по картированию интенсивности водорода (CHIME).

Большинство из восьми обнаруженных FRB показывали понижение частоты сигнала с каждой новой зарегистрированной вспышкой. Ученые полагают, что их изучение объяснит природу космических сигналов. По мнению исследователей, некоторые источники сигналов более активны, чем другие.

Впервые быстрый радиовсплеск выявили в 2007 году. Некоторые исследователи полагают, что речь может идти о внегалактическом источнике, в частности о слиянии двух нейтронных звезд.

Существует теория, что быстрые радиовсплески могут излучать некоторые светила Млечного Пути. А одна из самых необычных версий - предположительное земное происхождение Fast Radio Bursts. Однако многие ученые скептично относятся к такой трактовке, как и к объяснению природы FRB активностью гипотетического внеземного разума.

Как сообщал УНИАН, профессор Янг-хэ Чи из знаменитого Оксфордского университета заявил о том, что инопланетяне уже давно находятся на Земле.