Все-таки рептилоиды: профессор Оксфорда заявил, что инопланетяне уже среди людей

В апреле ученый обратился в Оксфордский союз с предложением обсудить эту тему, но ему было отказано.

Профессор Янг-хэ Чи из знаменитого Оксфордского университета заявил о том, что инопланетяне уже давно находятся на Земле.

Как сообщает Daily Mirror, свою теорию о "зеленых человечках" профессор изложил в недавно опубликованной книге «Посещения инопланетян и конец человечества».

«Они приходят не ради нас, а ради себя, собственного выживания. Но их выживание, на самом деле, это и наше выживание - выживание всей биосферы», - считает он.

По словам ученого, инопланетяне хотят создать вместе с землянами новый гибридный вид, который будет способен выживать при изменениях климата.

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По его мнению, они покажутся, когда мир столкнется с серьезными кризисами, такими, как ядерная война. Он подчеркнул, что для инопланетян наши глобальные конфликты - это вопрос их выживания.

Профессор Янг-хэ Чи утверждает, что инопланетяне якобы живут в своей собственной биосистеме, которую мы не видим.

В своей книге он описал четыре разных типа инопланетян - маленьких, высоких и смелых, чешуйчатых со змеиными глазами и похожих на насекомых. Он также рассказал, что похожие на насекомых существа могут быть лидерами и давать указания другим типам.

В апреле он обратился в Оксфордский союз с предложением обсудить эту тему, но ему было отказано.

Как сообщал УНИАН, контакты пилотов Вооруженных сил США с неизвестными объектами в небе снова заставляют Департамент обороны страны действовать. Собственно, в Военно-морских силах подтвердили, что военные разрабатывают инструкцию, которая определит формальный процесс для пилотов и военного персонала по составлении оповещений о наблюдениях НЛО.