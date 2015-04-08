NASA обещает найти внеземную жизнь в ближайшие 10-20 лет

С таким прогнозом выступила Эллен Стофан (Ellen Stofan), главный научный советник NASA, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Space.com.

«Я думаю, мы найдем убедительные признаки жизни за пределами Земли в течение десятилетия. А за 20-30 лет получим четкие доказательства ее существования», — заявила Стофан во время экспертного обсуждения, посвященного поиску обитаемых миров и внеземной жизни. Она добавила, что ученые знают, где и как искать жизнь, а также имеют необходимые для этого технологии.

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Бывший астронавт Джон Грансфелд (John Grunsfeld), администратор группы по исследовательским миссиям NASA, поддержал оптимизм коллеги. Он считает, что признаки жизни будут найдены довольно скоро и в Солнечной системе, и за ее пределами.

«Я думаю, что все процессы развиваются в одном направлении в нашей Солнечной системе, будь это ледяной спутник, Марс или планеты соседних звезд», — сообщил Грансфелд.

Воду, один из компонентов, который считается необходимым для возникновения жизни, удается находить как в Солнечной системе, так и вне ее. Океаны жидкой воды имеются под поверхностью спутников Юпитера — Европы и Ганимеда, а также у луны Сатурна — Энцелада. Ранее Марс тоже был покрыт океаном. В зоне обитаемости, то есть на таком расстоянии от звезд, на котором вода может существовать в жидком виде, находятся многие экзопланеты.

Ранее УНИАН сообщал, NASA испытает прибор для исследования атмосфер других планет.