NASA испытает прибор для исследования атмосфер других планет

Прибор собираются запустить в космос, чтобы исследовать газовые оболочки соседних планет и выяснить, возможна ли где-либо еще органическая жизнь.

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Испытывать на прочность аппарат PAMSS будут уже завтра. Прибор запустят на высоту в 32 километра от поверхности Земли и посмотрят, выдержит ли он космические перегрузки, сообщает Росбалт.

По данным агентства informing.ru, устройство, весящее порядка 10 килограмм, должно улавливать концентрацию газов даже в неплотных слоях атмосферы. Ученые планируют воспользоваться прибором прежде всего для того, чтобы узнать, как атмосфера Венеры превратилась в гигантский парник.

Отмечается, что NASA уже давно ищет способ достоверного измерения химического состава газов на других планетах. Доселе космическому агентству этого не удавалось.