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Ретро-бум: в Британии резко выросли продажи кассет для магнитофонов (видео)

12:08, 02 августа 2019
Наука и IT
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Они достигли максимума с 2004 года. Только в этом году официальные магазины продали 36 тысяч аудиокассет. 

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Продавцы объясняют спрос на них ностальгией и ценой. Говорят, что молодежь предпочитает выбрать кассету из-за ее компактного размера, неплохого качества звучания и невысокой, по сравнению с виниловой пластинкой, ценой.

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Теги: #Британия