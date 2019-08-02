Ретро-бум: в Британии резко выросли продажи кассет для магнитофонов (видео)

Только в этом году официальные магазины продали 36 тысяч аудиокассет.

В Британии растут продажи кассет для магнитофонов.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Они достигли максимума с 2004 года. Только в этом году официальные магазины продали 36 тысяч аудиокассет.

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Продавцы объясняют спрос на них ностальгией и ценой. Говорят, что молодежь предпочитает выбрать кассету из-за ее компактного размера, неплохого качества звучания и невысокой, по сравнению с виниловой пластинкой, ценой.