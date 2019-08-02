Ретро-бум: в Британии резко выросли продажи кассет для магнитофонов (видео)
12:08, 02 августа 2019Наука и IT
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Только в этом году официальные магазины продали 36 тысяч аудиокассет.
В Британии растут продажи кассет для магнитофонов.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Они достигли максимума с 2004 года. Только в этом году официальные магазины продали 36 тысяч аудиокассет.
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Продавцы объясняют спрос на них ностальгией и ценой. Говорят, что молодежь предпочитает выбрать кассету из-за ее компактного размера, неплохого качества звучания и невысокой, по сравнению с виниловой пластинкой, ценой.
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