Ученые научили крыс "видеть" магнитное поле

"Мы были крайне удивлены, что крысы стали воспринимать новый источник информации об окружающем мире, который ранее не был им доступен, и научились пользоваться им для решения задач уже через 2-3 дня. Похоже, что мы не полностью используем мощности нашего мозга. Это происходит не потому, что мы ленимся, а из-за несовершенства наших органов чувств. Реальный мир ощущений гораздо богаче, чем мы его сейчас воспринимаем", — заявил Юдзи Икегая (Yuji Ikegaya) из университета Токио (Япония), передает РИА Новости со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Current Biology.

Икегая, один из авторов этого открытия, имеет в виду открытую его научным коллективом невероятную способность мозга млекопитающих адаптироваться и перестраиваться на работу с принципиально новыми источниками ощущений.

Как надеется ученый, это свойство позволит человеку приобрести в ближайшем будущем способность видеть не только линии магнитного поля Земли и искусственных магнитов, но и ультрафиолет, рентгеновские лучи, слышать ультразвук и прочие недоступные нам виды излучений.

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Столь оптимистичная картина будущего была получена Икегая и его коллегой Хироаки Норимото в ходе экспериментов с крысами, которых ученые временно ослепили, сшив им веки. В мозг каждого такого животного был вставлен набор электродов, позволявших считывать и отправлять сигналы в зрительную кору.

К этим электродам нейрофизиологи подключили простой цифровой компас, который подавал серии электрических импульсов в "правые" и "левые" электроды в тот момент, когда животное смотрело на север или юг.

После подключения компаса биологи помещали животное в Т-образный лабиринт, на одном из концов которого находилась порция еды, которую крыса получала лишь в том случае, если она быстро ее находила.

К удивлению ученых, их подопечные быстро учились пользоваться магнитными "глазами" и на второй день жизни с ними находили еду в 80% случаев. Это соответствует тому же уровню успеха, какой демонстрировали они до того, как биологи сшили им веки и лишили их зрения. Аналогичная ситуация наблюдалась и при перемещении крыс в более сложный для навигации Ж-образный лабиринт с четырьмя ложными ходами.

Опыты Икегая и Норемото не первая попытка расширить восприятие мира у грызунов – двумя годами ранее группа известного нейрофизиолога Мигеля Николелиса из университета Дьюка успешно подключила датчик инфракрасного света к центру осязания в мозге крысы. Оба этих эксперимента показывают, что мозг млекопитающих обладает достаточной гибкостью для того, чтобы интегрировать новые органы чувств в систему восприятия мира даже во взрослой жизни.

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