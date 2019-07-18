ФБР попросили проверить российский FaceApp, который старит лица

По мнению американского сенатора, FaceApp может угрожать конфиденциальности пользователей.

В США сенатор Чак Шумер обратился к Федеральной комиссии по торговле и ФБР с просьбой проверить российское приложение FaceApp, с помощью которого можно искусственно состарить фотографию.

Об этом Шумер написал в Twitter.

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В письме ФБР он подчеркнул, что программа требует от пользователей полного доступа к их личным данным и фото. По его словам, это может грозить "безопасности и конфиденциальности" миллионов американцев, использовавших приложение.

FaceApp - популярное приложение, которое позволяет пользователям выяснить, как предположительно они будут выглядеть в старости.

Приложение принадлежит российской компании Wireless Lab, которая базируется в Санкт-Петербурге. ЕЕ возглавляет бывший руководитель "Яндекса" Ярослав Гончаров.

При этом предоставленные пользователями данные отправляются в Россию, а в политике конфиденциальности приложения указано, что безопасность данных не гарантирована.

В компании также заявляют, что все фотографии, загруженные в приложение, хранятся в облачных хранилищах AWS и Google Cloud и удаляются в течение 48 часов после загрузки.