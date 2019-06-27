NASA позволит ученым исследовать собранные на Луне образцы почвы (видео)

Образцы почвы были добыты американскими астронавтами с 1969 по 1972 год.

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) позволит ученым провести исследования образцов почвы, собранных на Луне несколько десятилетий назад.

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Как сообщается в сюжете ТСН, образцы были добыты американскими астронавтами с 1969 по 1972 год. Часть образцов исследовали сразу, а часть все это время оставалась герметично упакованной.

Теперь перед учеными стоит сложная задача - достать эти образцы и изучить их с помощью современных технологий.

Уже 20 июля исполнится полвека с тех пор, как американские астронавты Нил Армстронг и Баз Олдрин посадили свой космический корабль на Луну, и совершили первые шаги по его поверхности. В ближайшие годы NASA планирует вновь отправить людей на Луну.

Как сообщал УНИАН, NASA уже начало подготовку к строительству орбитальной станции на Луне. Государственное космическое агентство подписало контракты с несколькими частными компаниями и планирует высадить людей на Луне в 2024 году.