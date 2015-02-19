Астрономы: мимо Солнца проходила другая звезда

Об этом сообщают астрономы, передает ВВС Украина.

Насколько известно, ни одна другая звезда не приближалась к нам на такое малое расстояние.

Международная команда исследователей заявляет, что эта звезда была в пять раз ближе к Земле, чем наш нынешний ближайший сосед - Проксима Центавра.

Это небесное тело - красный карлик под названием звезда Шольца - прошло через внешний край Солнечной системы, известный как облако Оорта.

Звезда Шольца была не одна. В путешествии ее сопровождало другое тело, известное как коричневый карлик. Так называют объекты, которые не смогли стать звездами, поскольку в их ядрах не хватило массы, чтобы началась реакция синтеза.

Открытие ученых опубликовано в Astrophysical Journal.

Читайте такжеNASA показало захватывающее 3-минутное видео пяти лет жизни Солнца

Благодаря наблюдениям за траекторией звезды стало понятно, что 70 тыс. лет назад этот космический шпион прошел мимо Солнца на расстоянии 0,8 светового года. Для сравнения, расстояние до Проксима Центавра - 4,2 светового года.

Сегодня звезда Шольца находится на расстоянии 20 световых лет от нас.

Группа астрономов под руководством Эрика Мамаека из Университета Рочестера, Нью-Йорк, пишут в статье, они на 98% уверены в том, что звезда Шольца прошла через зону, известную как "внешнее облако Оорта". В этом регионе на краю Солнечной системы много комет диаметром более 1,5 км.

Эта зона является своего рода сферической оболочкой Солнечной системы, которая простирается вглубь космоса на расстояние до 100 тыс. а.е. (астрономическая единица - это расстояние от Земли до Солнца).