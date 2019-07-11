Business Insider: Настоящий костюм Железного человека убил бы Старка, а меч Вейдера оставил бы его без рук

Издание составило список фантастических образцов оружия, которые в реальности искалечили бы своих владельцев.

Во времена блокбастеров с огромными бюджетами и фильмов с целыми собственными мирами, было бы очень правильно сказать, что искать реализма в кино точно не стоит. И хотя кинематограф часто способен распространять разные умные мысли и месседжи, все ленты связывает одно: они созданы для развлечения. А поэтому реалистичность часто становится жертвой сюжетного удобства, самого повествования или отсутствия научного понимания.

Кино, которое «основано на реальных событиях», часто содержит в себе очень небольшое сходство с теми «реальными событиями». А фильмы о военных США почти неминуемо проваливают задание передать культуру или хотя бы простой колорит языка американских солдат. Франшиза «Форсаж» вообще пользуется какой-то «собственной» физикой. Однако, некоторые кинофильмы действительно стараются создать впечатление, что изображенные в них миры имеют такие же правила, как и тот, в котором мы живем. Но при этом они демонстрируют невероятные виды оружия, которые не имеют никакого смысла или же вообще могли бы убить того, кто их использует.

Читайте также«Мстители: Завершение»: Физики объяснили научную суть заключительного фильма

Издание Business Insider составило ТОП-3 такого оружия из кино, которое бы не оставило от своего владельца живого места.

Лидером рейтинга стал «клингонский бат'лет». Внеземная раса клингонцев была известна еще до выхода фильма «Звездный путь: следующее поколение», в котором впервые появился этот меч. Он быстро стал визуальным синонимом империи воинственных пришельцев. Однако, есть одна проблема: холодное оружие ближнего боя не имеет никакого смысла в галактике, наполненной ручными фазерами и лазерами. Но если бы даже и существование такого вооружения имело смысл, «бат'лет» был бы ни на что не годным.

Большинство образцов холодного оружия предлагает тому, кто ими пользуются, увеличенный радиус действия. Но оружие клингонцев имеет искривленную форму. Оно очень неудобно для нанесения удара на расстоянии и проигрывает обычному мечу в этом. В общем «бат'лет» не дает ничего, кроме твердой обороны от других видов оружия ближнего боя. Возможно именно поэтому могущественные клингонцы постоянно проигрывают в ближних стычках с людьми вопреки их страшной репутации.

Читайте такжеМгновенно сжигает кожу: Китай заявил о создании лазерного оружия и готовности к массовому производству (фото)

На втором месте рейтинга оказался световой меч из «Звездных войн», которым пользуются как джедаи, так и ситхи. Поклонники франшизы посвятили большое количество времени и усилий объяснениям, как это энергетическое оружие должно на самом деле работать. Однако, после покупки ее компанией Disney канонический источник, который питал меч, был удален из сценариев. А мощный световой меч остался без объяснения, которое некогда заполняло большой пробел в сюжете.

Поэтому теперь известно только то, что это чрезвычайно горячее энергетическое оружие, которое не должно на самом деле работать хотя бы потому, что в реальности лучи не имеют конечной точки. Но даже если так, меч, способный так легко плавить сталь, как это показано в кино, должен еще быстрее жечь мясо на руках, которые его держат. Нужно очень много энергии и тепла, чтобы реальный световой меч делал то же самое, что и в «Звездных войнах». Оставаться с таким оружием в комнате было бы крайне опасно, не говоря уже о том, чтобы размахивать им.

На третье место Business Insider поместил костюм Железного человека Тони Старка. Этот костюм не зря стал одним из самых узнаваемых символов кинематографического мира Marvel. Собственно, серия фильмов началась с первой ленты о «Железном человеке». Поэтому Старк стал аналогом Люка Скайвокера в своей франшизе. Но это вовсе не отменяет тот факт, что костюм, который наделяет его силой, на самом деле стал бы убийцей Старка с самого начала.

Читайте такжеУченые создавшего прототип шляпы из "Гарри Поттера": она знает, о чем вы думаете

Броня может защитить своего пилота от любой внешней атаки и воздействия. Но она не перечеркивает инерцию. Железный человек в кино часто делает жесткие и почти мгновенные развороты на скорости, с которой летают военные истребители. Супергерой на такой скорости даже сталкивается с другими предметами: преднамеренно и непреднамеренно. Даже если бы броня защитила Старка от удара, инерция таких движений превратила бы его на большой кусок фарша.

Поэтому в реальности первый фильм «Железный человек», скорее всего, завершился бы печально. И Пеппер Поттс разрезала бы костюм только для того, чтобы достать останки героя из-под металла.