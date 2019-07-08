Ученые нашли доказательства в пользу теории, которая может заменить в космосе теорию относительности Эйнштейна

Сами исследователи утверждают, что их работа не отменяет, а дополняет выводы известного физика.

В 1915 году Альберт Эйнштейн опубликовал свою общую теорию относительности, которая элегантно объясняет природу гравитации и ее воздействия на крупные объекты в космосе. С того времени эта работа ученого сформировала фундамент научного понимания Вселенной.

Однако, несмотря на свою важность, общая теория относительности — не единственное объяснение действий гравитационных сил. На самом деле разные ученые со временем предлагали альтернативные теории, хотя ни одна из них не совпадает с данными экспериментов так, как теория относительности, — пишет Newsweek.

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Теперь команда ученых из Даремского университета в Великобритании провела исследование, которое указывает на то, что одна из этих альтернативных теорий, известная под названием «Теория хамелеона», может на самом деле объяснить, как гравитация работает в некоторых случаях. Команда исследователей провела симуляции на суперкомпьютере, которые показали, что в новые галактики могут еще формироваться в тех точках Вселенной, где положения «Теории хамелеона» можно применить.

«Теория хамелеона допускает модификации гравитационных законов. Поэтому мы попытались проверить последствия этих изменений на формирование галактик», - сказал соавтор исследования Кристиан Арнольд.

«В своей симуляции мы впервые обнаружили, что даже если изменить гравитацию, это не помешает образованию спирального диска галактики. Наше исследование не означает, что общая теория относительности ошибочна. Но оно демонстрирует, что она не единственный способ объяснить роль гравитации в эволюции Вселенной», - добавил он.

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По его мнению, данные исследования могут сильно повлиять на понимание наукой природы черных дыр и их роли в формировании галактики. А также они могут переосмыслить суть «черной материи» - загадочной силы или субстанции, которую ученые используют для объяснения расширения Вселенной, происходящего с ускорением.

«В общей теории относительности ученые связывают ускоренное расширение Вселенной через введение так называемой темной энергии, простейшая форма которой может быть космологической константой, ведь ее плотность постоянна во времени и пространстве», - сказал другой соавтор нового исследования Борджу Ли.

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«Однако, альтернатива космологической константе, которая объясняет ускоренное расширение изменением законов гравитации, тоже широко рассматривается учитывая то, как мало известно о темной энергии», - добавил он.

Команда хочет сделать следующий шаг и провести реальное исследование, чтобы проверить свои выводы, сделанные во время симуляции.