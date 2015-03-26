В Европе впервые провели пересадку мертвого сердца
21:50, 26 марта 2015Наука и IT
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Донором стал человек, сердце и легкие которого уже перестали функционировать.
Операция была проведена в Британии, в графстве Кембриджшир / abnews.ru
Британскими хирургами была проведена первая в Европе операция по пересадке переставшего биться сердца, сообщает Русская служба Би-Би-Си.
Обычно донором сердца становится человек, у которого прекратилось функционирование головного мозга, а сердце продолжало работать.
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В этом случае донором стал человек, сердце и легкие которого уже перестали функционировать. Таких доноров найти легче.
Операция была проведена в больнице Папворт графства Кембриджшир.
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