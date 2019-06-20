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Оплата покупок с помощью голоса: разработчики в Бельгии тестируют новый девайс (видео)

11:23, 20 июня 2019
Наука и IT
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Чтобы делать покупки, скоро достаточно будет только оцифровать свой голос / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Разработчики убеждают, уже совсем скоро ради шопинга можно будет не просто не вставать с дивана, но еще и отложить ноутбуки и смартфоны. Стоит только оцифровать свой голос. А дальше – давать команды, которые будет обрабатывать специально разработанный девайс.

На расстоянии можно будет с легкостью управлять движением средств на кредитной карте, осуществлять переводы, контролировать расходы, а в экстренных ситуациях – даже заблокировать карточку. Правда, все это пока проходит только тестирование и полную безопасность диджитал-голоса разработчики гарантировать пока не могут.

Напомним, по данным СМИ, видеохостинг YouTube планирует создать отдельный проект для детского контента, который будет называться YouTube Kids.

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Теги: #разработки