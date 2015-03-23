Фотохостинг Instagram запустил приложение для создания коллажей

Фотохостинг Instagram запустил свое новое приложение Layout, позволяющее собирать несколько фото в одно изображение, сообщили Lenta.ru в пресс-службе компании.

С помощью Layout можно создавать различные коллажи, а поиск фотографий для них возможен, например, благодаря функции «Лица» (Faces): приложение способно найти все изображения из галереи пользователя, на которых есть люди.

Для создания своего макета пользователь может изменять порядок фото, перетаскивая их, увеличивать, регулировать размер, растягивая границы изображения. Кроме того, можно создавать зеркальные эффекты, наклоняя и поворачивая фото, чтобы получить необычную композицию.

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Другая опция «Фотобудка» (Photo Booth) позволяет делать несколько кадров, которые сразу же попадут в макет.

Layout пока доступен только для iOS-устройств, а версию для Android, по словам представителей компании, планируется выпустить в ближайшие месяцы.

У Instagram, принадлежащем крупнейшей соцсети Facebook, уже есть приложения, помимо основного сервиса фотохостинга. К примеру, отдельное приложение Hyperlapse способно создавать таймлапс-видео (техника, которая позволяет снять видео в замедленном режиме, а затем воспроизвести его с нормальной скоростью). Другой сервис компании — Bolt — позволяет обмениваться моментальными изображениями и видео с близкими людьми.