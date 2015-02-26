Бутылки виски смогут общаться со смартфонами любителей крепких напитков

Крупнейший в мире производитель алкогольной продукции, компания Diageo, оснастит бутылки с виски «умными» этикетками, которые смогут общаться со смартфонами любителей крепких напитков. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на CNBC.

Так называемая «умная бутылка» позволит Diageo, владеющей такими брендами как Bell’s, Johnnie Walker и J&B, отправлять узко таргетированную рекламу, промоматериалы и рецепты коктейлей прямо на смартфоны потребителей. Технологию в действии покажут на выставке Mobile World Congress, которая пройдет в Барселоне со 2 по 5 марта 2015 года.

«Информация, получаемая с помощью сенсоров на бутылке, в сочетании с временем и местом действия, позволит нам предлагать потребителям нечто уникальное», — заявил вице-президент по цифровым инновациям компании Diageo.

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Сенсоры, производством которых занялась норвежская компания ThinFilm, пока планируется размещать на этикетках Johnnie Walker Blue Label. Дополнительно сообщается, что подорожания и без того недешевого виски удастся избежать.

Чтобы получить рекламное сообщение от Diageo, потребителям придется отсканировать этикетку. Расположенные на ней датчики помогут определить, насколько бутылка полна, и в зависимости от наполненности и места действия приложение на смартфоне порекомендует рецепт коктейля. В компании также отмечают, что снабженные датчиками этикетки помогут определить подлинность бутылки.

Впоследствии планируется, что смартфон сможет сообщать потребителям о степени наполненности бутылки и станет предупреждать, когда пора заказывать следующую. «Определение количества виски, которое остается в бутылке, — наш следующий шаг в реализации проекта», — сообщил генеральный директор ThinFilm.

Точную дату выпуска первой партии бутылок с датчиками в Diageo пока не сообщают. Но в интервью CNBC представители компании подтвердили, что уже ведутся переговоры о специальных мероприятиях, посвященных запуску нового продукта.