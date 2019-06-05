Почувствовать искусство на ощупь: представлена технология, которая поможет незрячим людям "увидеть" картины

Специальная программа переформатирует любое изображение в рельефную 3D-версию, оснащенную сенсорами.

На музейной выставке в Новом Орлеане представили технологию, которая позволит людям с нарушениями зрения своеобразно "увидеть" картины.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, специальная программа переформатирует любое изображение в рельефную 3D-версию, оснащенную сенсорами. Аудиогид рассказывает конкретное о том элементе картины, к которому коснулся незрячий человек.

Авторы проекта убеждены: благодаря этой технологии коллекции музея станут доступными для всех. Ее можно использовать везде – преобразовывать в рельеф, к примеру, фотографии и карты.

Как сообщал УНИАН, археолог, специалист по 3D-моделированию лица и судмедэксперт Оскар Нильссон восстановил лицо человека, которая жила в Швейцарии 1300 лет назад.