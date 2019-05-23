Ученые воссоздали лицо человека, жившего 1300 лет назад (фото)

Археолог, специалист по 3D-моделированию лица и судмедэксперт Оскар Нильссон воссоздал лицо человека, жившего в Швейцарии 1300 лет назад.

Об этом сообщает nat-geo.ru. Останки мужчины археологи обнаружили в 2014 году. Его назвали Аделазием Эльбахусом - в этом имени звучат отголоски культуры Римской империи, разрушенной столетия назад.

Читайте такжеВ Мексике нашли останки полтысячи конкистадоров, принесенных в жертву ацтеками

По словам исследователей, при жизни Аделазия по Швейцарскому плато продвигались германские народы, окончательно меняя язык и культуру этих земель, и этот мужчина мог являться представителям одного из последних поколений, которые хранили древние традиции.

Скелет был найден в одной из 47 могил, относящихся к раннему средневековью (примерно 700 гг. н.э.), которые были обнаружены перед строительством здания в городе Гренхен на севере Швейцарии. Захоронение носило черты римского стиля, могила была выложена камнями, а ноги погребенного были направлены на север.

Обрамленная крупными камнями могила может свидетельствовать о том, что мужчина занимал более высокое социальное положение, чем большинство людей, живших тогда на территории современного Гренхена.

По останкам исследователи смогли установить, что Аделазию было от 19 до 22 лет, а рост его составлял примерно 167 см. Он страдал от хронического остеомиелита - инфекции костной ткани, и дефицита витаминов, что наверняка и привело к ранней смерти.

Нильссон смог смоделировать внешность мужчины, опираясь на 3D-копию его черепа. Ранее археолог подарил нам возможность взглянуть на древнюю перуанскую королеву или древнегреческую девушку, но эта его работа отличается от всех предыдущих.

По словам реконструктора, его поразило отличное состояние зубов мужчины. Обычно при воссоздании лица для реконструкции зубов приходится внимательно изучать другие части лица и строить свои теории на множестве признаков, от ДНК до климата, в котором жил человек.

Как сообщал УНИАН, ранее в Индии вскрыли женскую гробницу, которой около четырех тысяч лет.