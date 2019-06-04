Космический корабль Dragon успешно приводнился в Тихом океане
10:47, 04 июня 2019Наука и IT
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Таким образом завершилась 17 миссия компании по доставке грузов на МКС.
SpaceX осуществляет грузовые поставки на космическую станцию с 2012 года \ @SpaceX
Космический корабль Dragon американской компании ЅрасеХ успешно приводнился в Тихом океане после полета к Международной космической станции (МКС).
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Таким образом, отметили в ЅрасеХ, завершилась 17 миссия компании по доставке грузов на МКС. Dragon приводнился за 326 км к северо-западу от города Лонг-Бич в штате Калифорния.
Корабль был запущен 4 мая, через двое суток он пристыковался к МКС. Космический грузовик доставил на станцию около 2,5 тонны продовольствия и материалов для исследований.
SpaceX осуществляет грузовые поставки на космическую станцию с 2012 года.
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