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NASA сообщает об успешном запуске грузового космического корабля Dragon (видео)

13:21, 04 мая 2019
Наука и IT
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Ракета Falcon 9 вывела на орбиту Земли грузовой космический корабль Dragon / twitter.com/NASA

Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Twitter.

По данным NASA, корабль доставит на международную космическую станцию почти 5,5 фунтов продовольствия, приборов и оборудования.

Отмечается, что стыковка запланирована на понедельник, 6 мая.

Как сообщал УНИАН, капсула космического корабля Crew Dragon, предназначена для размещения экипажа, была уничтожена при аварии на испытаниях в середине апреля.

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Теги: #SpaceX#NASA