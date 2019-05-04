NASA сообщает об успешном запуске грузового космического корабля Dragon (видео)

Корабль доставит на международную космическую станцию почти 5,5 фунтов продовольствия, приборов и оборудования.

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту Земли грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX.

Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Twitter.

По данным NASA, корабль доставит на международную космическую станцию почти 5,5 фунтов продовольствия, приборов и оборудования.

Отмечается, что стыковка запланирована на понедельник, 6 мая.

Dragon is on its way to the International Space Station! Capture by the @Space_Station crew set for early Monday morning pic.twitter.com/oGs4IrBW9h — SpaceX (@SpaceX) May 4, 2019

Как сообщал УНИАН, капсула космического корабля Crew Dragon, предназначена для размещения экипажа, была уничтожена при аварии на испытаниях в середине апреля.