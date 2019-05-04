NASA сообщает об успешном запуске грузового космического корабля Dragon (видео)
13:21, 04 мая 2019Наука и IT
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Корабль доставит на международную космическую станцию почти 5,5 фунтов продовольствия, приборов и оборудования.
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту Земли грузовой космический корабль Dragon / twitter.com/NASA
Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту Земли грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX.
Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Twitter.
По данным NASA, корабль доставит на международную космическую станцию почти 5,5 фунтов продовольствия, приборов и оборудования.
Отмечается, что стыковка запланирована на понедельник, 6 мая.
Dragon is on its way to the International Space Station! Capture by the @Space_Station crew set for early Monday morning pic.twitter.com/oGs4IrBW9h— SpaceX (@SpaceX) May 4, 2019
Как сообщал УНИАН, капсула космического корабля Crew Dragon, предназначена для размещения экипажа, была уничтожена при аварии на испытаниях в середине апреля.
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