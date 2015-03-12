На Землю после 167 суток пребывания в космосе вернулся экипаж МКС

Об этом УНИАН сообщили в Роскосмосе.

«Сегодня после полугодовой космической командировки экипаж МКС-41/42 в составе командира пилотируемого корабля «Союз ТМА-14М» космонавта Роскосмоса Александра Самокутяева, космонавта Елены Серовой и астронавта NASA Барри Уилмора успешно вернулся на Землю. Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля (ТПК) совершил посадку в 5.14 мск в 147 км на юго-восток от г. Жезказган (Республика Казахстан)», - сказано в сообщении.

До прибытия на борт МКС участников следующей экспедиции работу на станции продолжит экипаж в составе Антона Шкаплерова (Роскосмос), Терри Вертса (NASA) и Саманты Кристофоретти (ESA).

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Космический корабль «Союз ТМА-14М» был выведен на орбиту 26 сентября 2014 года с помощью ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космодрома Байконур. В целом, продолжительность космического полета экипажа МКС-41/42 составляла 167 суток.

Во время экспедиции МКС-41/42 Самокутяев и Серова вели работу над 50 научными экспериментами, а также осуществляли поддержку работоспособности станции и дооснащение МКС оборудованием, доставленным грузовыми кораблями.

Кроме того, в соответствии с программой полета Международной космической станции за время экспедиции были выполнены работы с транспортными грузовыми кораблями (ТГК) «Прогресс М-24М», «Прогресс М-25М», «Прогресс М-26М», европейским грузовым кораблем ATV-5 Georges Lemaitre, подготовка к возвращению на Землю трех членов экипажа экспедиции МКС-40/41 на ТГК «Союз ТМА-13М», участие в операциях по управлению стыковкой ТГК «Союз ТМА-15М» с МКС к малому исследовательскому модулю «Рассвет» (МІМ1), а также выход в открытый космос по российской программе.

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За несколько недель, 27 марта, на МКС отправится экипаж транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-16М».

Ранее УНИАН сообщал, что астронавты МКС напечатали гаечный ключ с помощью 3D-принтера.