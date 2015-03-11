В Китае уже продают подделки под Apple Watch

Уже через сутки после презентации Apple на китайском электронном рынке Huaqiangbei в Шенжене появились подделки под Apple Watch. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание The Daily Mail.

Модели, имитирующие американское устройство, называются D Watch и Ai Watch стоят от 250 до 500 юаней (от 40 до 80 долларов). Судя по рекламным изображениям, D Watch поддерживает работу с флеш-картами microSD.

По свидетельству CNN Money, поддельные часы также предлагаются в интернет-магазинах Китая. Устройства работают под управлением одной из версий Android, но имеют интерфейс, похожий на применяемый в Apple Watch.

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Подделки появились в продаже меньше чем через 24 часа после конференции Apple, на которой были объявлены цены и сроки поставки Apple Watch. Настоящие часы будут стоить от 350 до 17 тысяч долларов.

Оригинальные устройства способны следить за физической активностью хозяина, сообщать о сообщениях и звонках, приходящих на смартфон. Также владелец Apple Watch может использовать голосового помощника Siri и переговариваться с другим владельцем часов. В продаже гаджет появится 24 апреля.