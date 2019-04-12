Украину сегодня накроет магнитная буря: как уберечься
На Солнце наблюдается период спада активности. По словам ученых, лишь 12 апреля возможны возмущения магнитосферы Земли.
Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.
При этом высшую точку напряжения следует ждать не раньше 13:00.
Как защитить себя от влияния магнитных бурь
Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, рекомендуется не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. Также во время магнитной бури ограничьте дальние поездки и обязательно держите под рукой необходимые лекарства.
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"Нужно держать под рукой необходимые лекарства. Ведь в эти дни часто нарушается работа сердечно-сосудистой системы, может повыситься артериальное давление и уровень адреналина. Человек становится уязвимым, чувствует беспокойство и страхи", - говорят врачи.
Магнитные бури часто провоцируют:
- сонливость или чрезмерную возбужденность;
- ухудшение самочувствия;
- нервозность, несдержанность, раздражительность;
- рассеянность.