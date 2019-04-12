Украину сегодня накроет магнитная буря: как уберечься

Высшую точку напряжения следует ждать не раньше 13:00.

На Солнце наблюдается период спада активности. По словам ученых, лишь 12 апреля возможны возмущения магнитосферы Земли.

Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

При этом высшую точку напряжения следует ждать не раньше 13:00.

Как защитить себя от влияния магнитных бурь

Чтобы избежать негативного влияния солнца в период магнитных бурь, рекомендуется не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, избегать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. Также во время магнитной бури ограничьте дальние поездки и обязательно держите под рукой необходимые лекарства.

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"Нужно держать под рукой необходимые лекарства. Ведь в эти дни часто нарушается работа сердечно-сосудистой системы, может повыситься артериальное давление и уровень адреналина. Человек становится уязвимым, чувствует беспокойство и страхи", - говорят врачи.

Магнитные бури часто провоцируют:

- сонливость или чрезмерную возбужденность;

- ухудшение самочувствия;

- нервозность, несдержанность, раздражительность;

- рассеянность.