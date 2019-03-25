В Китае обнаружили древнее морское существо с щупальцами вокруг рта (фото)

Предположительно, найденному животному Daihua sanqiong 518 миллионов лет.

В Китае группа исследователей обнаружила древнее морское существо с 18 щупальцами вокруг рта. Его признали прародителем гребневика, современного морского животного, визуально напоминающего медузу.

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Предположительно, найденному животному Daihua sanqiong 518 миллионов лет. Ученые тщательно осмотрели редкую находку и выявили ряд общих черт с гребневиками, которые при плавании используют специальные «гребни» из ресничек. Щупальца Daihua sanqiong также покрыты рядами длинных волос, которыми животное, вероятно, ловило добычу, пишет Realist.

«Благодаря ископаемому нам удалось разобраться в происхождении гребневиков, Однако, несмотря на наше открытие, они остались такими же загадочными» - отметил ведущий исследователь Джейкоб Винтер.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые нашли десятки неизвестных до сих пор видов, которые жили на Земле полмиллиарда лет назад.