В Португалии изобрели беспилотник, управляемый силой мысли

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), управляемый силой мысли, продемонстрировала португальская компания из Лиссабона. Об этом сообщила вещательная корпорация BBC, передает ТАСС.

БПЛА приобрели в последнее время необычайную популярность. Будучи поначалу доступными только силовым структурам, они быстро перекочевали на "вооружение" коммунальных и спасательных служб, строительных фирм, кино- и телекомпаний, СМИ. Довольно быстро увлечение беспилотниками поглотило и обычных людей, в результате чего начали появляться бюджетные версии таких летательных аппаратов, а управление ими стало возможным, к примеру, с помощью смартфона или планшета.

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Однако португальская компания-разработчик "Текевер" решила пойти дальше и создала "Брейнфлайт" (Brainflight - Полет мозга) - БПЛА, управляемый силой мысли. А если быть точнее, при помощи использования принципа электроэнцефалографии. Заключается он в том, что на голову человека надевается шлем, к которому крепятся десятки сенсоров, считывающих электронные сигналы с коры головного мозга. Полученные данные преобразуются в радиосигнал, который поступает в приемник, находящийся непосредственно на летательном аппарате.